РИАМО - 19 июл. Спортсмен Алексей Березуцкий утвержден главным тренером команды ЦСКА, пишет в понедельник газета «Известия».

15 июня ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич прекратили сотрудничество. Его место и занял Березуцкий.

«Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности», — отмечается в материале.

Первый матч команды с новым тренером пройдет на «ВЭБ Арене» с новичком премьер-лиги — «Нижним Новгородом», эта игра станет заключительной перед стартом нового сезона.

Ранее 8 июля РФС расторг контракт с главным тренером сборной РФ Станиславом Черчесовым. Предполагается, что решение было принято им совместно с руководством Российского футбольного союза.