РИАМО - 19 июл. В торговом центре в подмосковной Истре начался пожар, на месте работают огнеборцы, сообщает ТАСС.

«В торговом центре по улице Московской, дом 5б, внутри произошло загорание. Точная площадь пожара устанавливается», - сообщили в экстренных службах.

Площадь здания - 70 кв. м, пристроек - 50 кв. м.

Информации о пострадавших не поступало. Известно, что горят торговые ряды.

По данным из открытых источников, в ТЦ продают бытовые товары.