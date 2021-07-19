РИАМО - 19 июл. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что авиабилеты по семейному тарифу должны стать доступнее уже в августе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Речь идет о билетах, которые продаются по фиксированной и сниженной цене. Мишустин заговорил о них во время оперативного совещания со своими заместителями. Кабмин утвердил условия предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми.

По словам Мишустина, такое решение позволит десяткам тысяч россиян купить билеты по фиксированной сниженной стоимости.

В июне премьер-министр РФ распорядился о выделении 1,58 млрд рублей на субсидии для пассажирских авиаперевозок между дальневосточными регионами. Согласно ожиданиям, это позволит сократить стоимость авиаперевозок в ДФО.