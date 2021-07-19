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Кому положен соцработник и как его нанять в Москве и Подмосковье

Каким критериям должен соответствовать человек, чтобы получить помощь, и какие функции может выполнять соцработник, РИАМО рассказал юрист.
© РИА Новости,   Максим Богодвид
1

Какие законы регулируют деятельность соцработников

Существует целый ряд нормативно-правовых актов, как федеральных, так и региональных, которые регулируют деятельность соцработников. По словам Татьяны Трофименко, юриста «Европейской юридической службы», к регламентирующим документам относятся: федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановление правительства РФ от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг», закон Москвы от 09.07.2008 № 34 «О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве», приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», закон Московской области от 04.12.2014 № 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области» и другие.

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Кому положен соцработник

  pixabay.com

Услуги соцработника полагаются гражданам, которые нуждаются в социальном обслуживании из-за обстоятельств, которые ухудшают условия их жизни. Соответствует ли человек необходимым критериям, определяют органы соцзащиты. Регулирует данный вопрос статья 15 федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.

К обстоятельствам, ухудшающим условия жизни, относятся следующие:

— человек полностью или частично не может обслуживать себя, самостоятельно передвигаться, обеспечить удовлетворение основных жизненных потребностей из-за болезни, травмы, старости или инвалидности;

— в семье есть инвалид или несколько инвалидов (в том числе несовершеннолетних), нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Согласно пояснениям Татьяны Трофименко, важен не сам факт наличия инвалидности у человека, а именно необходимость в постоянном постороннем уходе. Утрата дееспособности может быть как полной, так и частичной. Например, человек сам может умыться, а вот вымыться полностью — нет. В таких случаях эти особенности указывают в индивидуальной программе реабилитации инвалида. Как раз такому гражданину будет положена помощь соцработника;

— в семье есть ребенок или дети, в том числе находящиеся под опекой, попечительством, испытывающие трудности в социальной адаптации. Например, это могут быть дети, страдающие аутизмом, или дети, перенесшие сильную психологическую травму. Дети-инвалиды, испытывающие посттравматический синдром, связанный с наступлением инвалидности, особенно если ранее они были здоровыми, также могут нуждаться в помощи;

— в семье не могут ухаживать за инвалидом, ребенком (детьми);

— присутствует внутрисемейный конфликт, например, с членами семьи, страдающими от наркотической или алкогольной зависимости, с лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

— отсутствие определенного места жительства у человека, нуждающегося в помощи, в том числе у лица, не достигшего возраста 23 лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— отсутствие работы и средств к существованию;

— наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта РФ признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.

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Квалификация соцработников

© сайт мэра Москвы

К соцработникам предъявляют ряд требований — они закреплены в приказе Минтруда от 18.06.2020 № 354н «Об утверждении профессионального стандарта "Социальный работник". Требования к образованию и обучению».

Такой сотрудник обязан получить:

— среднее профессиональное образование (по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих);

— среднее общее образование и профессиональное обучение (по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностных служащих);

— среднее общее образование и краткосрочное обучение или инструктаж на рабочем месте.

Перед тем, как получить допуск к работе, социальный работник обязательно проходит курс по оказанию первой помощи. Также он должен регулярно проходить медосмотры.

Наконец, непременным условием для работы в качестве соцработника является отсутствие судимости.

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Куда и с какими документами обращаться за услугами соцработника

© РИАМО,   Александр Манзюк

Чтобы получить услуги соцработника, нужно заполнить заявление и предоставить необходимые документы. В столице, согласно пунктам 2.1.2 – 2.1.7, 2.5 временного порядка, утвержденного приказом ДТСЗН Москвы от 31.12.2019 № 1459, в список входят:

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в том числе содержащий сведения о месте жительства в Москве (в случае отсутствия в нем такой информации —иной документ, содержащий данные сведения, например, выписка из домовой книги);

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей (для недееспособного или ограниченного в дееспособности гражданина);

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица, а также доверенность (если она необходима);

— сведения о доходах лица и доходах членов семьи нуждающегося в соцработнике, в том числе близких родственников, за последние 12 календарных месяцев, предшествующих обращению (за исключением сведений о размерах пенсии по инвалидности или по старости, которые выплачиваются отделением ПФР по Москве и Московской области и получаются в рамках межведомственного взаимодействия);

— документы, содержащие сведения об обстоятельствах, объективно препятствующих выполнению членами семьи, в том числе близкими родственниками, обязанностей по уходу;

— решение суда о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным (если актуально).

В Подмосковье список документов схожий. В любом случае, перед подачей бумаг лучше уточнить информацию в своем МФЦ или территориальном отделе соцзащиты.

В Москве подать заявление можно в любом МФЦ. После заявка отправится в управление соцзащиты административного округа столицы. В Подмосковье заявление можно подать в МФЦ или непосредственно в орган соцзащиты.

Подавать заявление можно как с оригинальными документами, так и с их копиями, однако в последнем случае все равно придется показать подлинные документы.

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Как рассматривают заявление на помощь соцработника

© РИАМО,   Александр Манзюк

Процесс рассмотрения заявок проходит одинаково как в Москве, так и в Подмосковье. Орган соцзащиты рассматривает заявление в течение трех рабочих дней и проводит функциональную диагностику гражданина.

Функциональная диагностика, порядок которой установлен приказом Минздрава от 26.12.2016 № 997н, — это объективная оценка состояния организма человека, в процессе которой специалисты должны обнаружить отклонения и установить степень нарушения функций различных органов и физиологических систем. Специалисты замеряют физические, химические или иные объективные показатели с помощью инструментальных или лабораторных методов исследования, поясняет Трофименко. Кроме того, во время такой диагностики специальной комиссией сотрудники социальной защиты беседуют с гражданином, нуждающимся в помощи, и членами его семьи или же ухаживающими за ним лицами. Специалисты анализируют то, насколько человек способен себя обслуживать, насколько он нуждается в помощи и в какой именно.

Затем нуждающийся в помощи проходит медосмотр, который проводит медицинская комиссия с участием психиатра и других специалистов в зависимости от конкретного случая.

В целом решение о предоставлении услуг соцработника принимают не более, чем за пять рабочих дней. Прохождение функциональной диагностики и медосмотр в этот срок не входят.

В случае положительного решения гражданин заключает с соцработником договор в соответствии с особой индивидуальной программой, которую разрабатывают в зависимости от того, какая именно помощь нужна гражданину.

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Обязанности соцработника

© РИА Новости,   Алексей Даничев

Примерный перечень услуг установлен на федеральном уровне статьями 20, 21 федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ и постановлением правительства РФ от 24.11.2014 № 1236. Также стоит заглянуть в должностную инструкцию соцработника — запросить ее можно, например, в своем отделе соцзащиты. Она обширна, в ней обязанности разделены на категории, в том числе на:

— бытовые;

— медицинские;

— психологические;

— педагогические;

— правовые;

— социально-трудовые;

— услуги по повышению коммуникативного потенциала получателей;

— срочные социальные услуги и другие.

Так, соцработник может: готовить пищу, закупать продукты, убирать дом и даже помогать с ремонтом помещения, где проживает подопечный; помогать подопечному поддерживать личную гигиену; измерять давление, температуру, давать лекарства; провожать в поликлиники или иные медучреждения; беседовать и подбадривать подопечного, организовывать его общение с психологом; обучать членов семьи ухаживать за инвалидами, в том числе детьми-инвалидами; обучать инвалидов использованию технических средств реабилитации; помогать в оформлении и подаче документов в госучреждения и так далее.

В региональном законодательстве, например, в статье 5 закона Москвы от 09.07.2008 № 34, дублируется и раскрывается содержание услуг соцработника. В региональных актах все расписано еще более подробно, каждая услуга регламентирована — с их описанием можно ознакомиться, изучив приказ ДТСЗН Москвы от 30.12.2020 № 1589 или постановление правительства Московской области от 30.12.2014 № 1195/51.

Например, социальная услуга «Помощь в приеме пищи» для граждан с частичной утратой способности к самообслуживанию длится не более 30 минут за одно посещение и предусматривает:

— подготовку приготовленной пищи и кухонных приборов, посуды для приема пищи или кормления;

— подготовку места для приема пищи;

— уборку места приема пищи, использованной посуды и столовых приборов.

Социальное обслуживание в специализированных организациях производят бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты. Договор может предусматривать дополнительные услуги, не указанные в программе нуждающегося в помощи гражданина. Например, программа может не предусматривать доставку почты. Такую услугу можно включить в договор на социальное обслуживание за определенную плату, уточнила Татьяна Трофименко.

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7

Можно ли нанять соцработника, если у человека есть семья

По словам юриста, если в составе семьи нуждающегося присутствуют дееспособные трудоустроенные члены семьи, органы соцзащиты вправе затребовать, например, документы с места работы указанных родственников. Эти документы смогут доказать, что работающий член семьи не может ухаживать за нуждающимся в помощи лицом в рабочее время.

Наличие родственников или проживание нуждающегося в помощи гражданина вместе с другими членами семьи не должно стать преградой для получения услуг соцработника. Все обстоятельства жизни нуждающегося гражданина внимательно оценивают в каждом отдельном случае.

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