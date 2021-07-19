Кому положен соцработник и как его нанять в Москве и Подмосковье

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Услуги соцработника полагаются гражданам, которые нуждаются в социальном обслуживании из-за обстоятельств, которые ухудшают условия их жизни. Соответствует ли человек необходимым критериям, определяют органы соцзащиты. Регулирует данный вопрос статья 15 федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.

К обстоятельствам, ухудшающим условия жизни, относятся следующие:

— человек полностью или частично не может обслуживать себя, самостоятельно передвигаться, обеспечить удовлетворение основных жизненных потребностей из-за болезни, травмы, старости или инвалидности;

— в семье есть инвалид или несколько инвалидов (в том числе несовершеннолетних), нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Согласно пояснениям Татьяны Трофименко, важен не сам факт наличия инвалидности у человека, а именно необходимость в постоянном постороннем уходе. Утрата дееспособности может быть как полной, так и частичной. Например, человек сам может умыться, а вот вымыться полностью — нет. В таких случаях эти особенности указывают в индивидуальной программе реабилитации инвалида. Как раз такому гражданину будет положена помощь соцработника;

— в семье есть ребенок или дети, в том числе находящиеся под опекой, попечительством, испытывающие трудности в социальной адаптации. Например, это могут быть дети, страдающие аутизмом, или дети, перенесшие сильную психологическую травму. Дети-инвалиды, испытывающие посттравматический синдром, связанный с наступлением инвалидности, особенно если ранее они были здоровыми, также могут нуждаться в помощи;

— в семье не могут ухаживать за инвалидом, ребенком (детьми);

— присутствует внутрисемейный конфликт, например, с членами семьи, страдающими от наркотической или алкогольной зависимости, с лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

— отсутствие определенного места жительства у человека, нуждающегося в помощи, в том числе у лица, не достигшего возраста 23 лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— отсутствие работы и средств к существованию;

— наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта РФ признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.

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