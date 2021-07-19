РИАМО - 19 июл. Подмосковных водителей призвали соблюдать скоростной режим во время грозы, которая ожидается в регионе в понедельник, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также автомобилистам рекомендовали заранее тормозить у пешеходных переходов.

В понедельник в Подмосковье ожидается жара до плюс 33 градусов. При этом вечером в регионе могут пройти грозы, град и дожди.

Порывы ветра во время грозы могут достигать 12-17 м/с.