РИАМО - 19 июл. 12 Компанию «Стройсервис» признали недобросовестным поставщиком за нарушение контракта по ремонту в больнице в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Согласно сведениям, представленным Солнечногорской областной больницей, с фирмой заключили контракт на выполнение аварийно-восстановительных и непредвиденных работ по ремонту приемного отделения входной группы.

Так как фирма нарушила условия договора, то учреждение расторгло с ней контракт в одностороннем порядке с соблюдением всех правил.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Стройсервис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.