РИАМО - 19 июл. В Подмосковье в 2021 году планируется установить 229 детских комплексов, 83 площадки уже возведены, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он сказал это на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Для детей Московской области у нас действует программа по установке детских площадок. В этом году, в 2021, мы устанавливаем 229 таких комплексов, 83 площадки уже открыто, также ведется работа по установке», — сказал Хайкин.

Он добавил, что также особое внимание уделяется ремонту лавочек. В настоящее время уже приведено в порядок 16 тыс. лавочек.​

Ранее министр говорил о том, что в Подмосковье планируют перенести веломаршруты на карты Google, «Яндекса».