РИАМО - 19 июл. Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья займется строительством двух корпусов жилого комплекса «Пятиречье» в деревне Целеево Дмитровского городского округа. Это дома №1 и №3, сообщает пресс-служба фонда.

Решение о завершении строительства принял Наблюдательный совет федерального фонда. Дольщикам дома №15 - 25 людям - выплатят компенсации. За ними необходимо обратиться в фонд.

Всего на объекте признаны пострадавшими 474 человека. Они приобрели квартиры у застройщика-банкрота ООО «ТИРОС-Инвест». Строительство зданий общей площадью 32 тыс. кв. м прекратилось в 2008 году, их заморозили при уровне готовности от 55% до 80%.

«На данный момент сотрудники подмосковного фонда осуществляют подготовку необходимых юридических документов для передачи домов фонду, а также параллельно готовят дорожную карту реализации проекта», - сказал директор областного фонда Вячеслав Бетин.

Он добавил, что предварительно выход на площадку назначен на первый квартал 2022 года. Сдать дома планируется в конце 2023 года.

23 августа состоится встреча с дольщиками ЖК «Пятиречье».