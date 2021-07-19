РИАМО - 19 июл. Детские площадки в парках должны быть расположены грамотно, а пляжи должны быть удобными и комфортными, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На территории Подмосковья работают 143 городских парка, 34 лесопарка, 118 пляжей.

«Умное, грамотное расположение детских площадок, удобные пляжи. <…> Вот эти, скажу, как есть, позорные туалеты сине-голубые — они должны просто исчезнуть из нашей жизни. Это прошлое, а мы идем в будущее», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов. ​

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что в Подмосковье подготовлена программа по установке новых туалетов в парках.

В региональных парках представлен широкий спектр досуга в парках – это и прогулки, и спортивные мероприятия, мастер-классы, прокат оборудования и отдых у воды. С начала года парки в Московской области посетили более 15 млн человек, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Власти активно информируют жителей о мероприятиях, которые проходят в зонах отдыха. Кроме того, идет активное обновление парковой инфраструктуры.