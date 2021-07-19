РИАМО - 19 июл. В Жуковском полицейские задержали злоумышленника, пытавшегося похитить трактор с территории кладбища, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился 52-летний житель Жуковского с заявлением о попытке кражи трактора стоимостью 500 тыс. рублей с территории местного мемориального кладбища.

«Задержан 18-летний местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что не смог реализовать преступный замысел, так как не справился с управлением и повредил транспортное средство», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.