РИАМО - 19 июл. На территории Подмосковья за прошедшие сутки выявили 2 504 новых случаев заболевания Covid-19. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировали в Балашихе (199), Мытищах (180) и Раменском округе (132), сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Люберцах зафиксировали 107 заболевших, в Солнечногорске – 100, в Домодедове – 89, в Клину – 88, в Сергиево-Посадском округе – 81, в Химках – 80.

По 77 случаев выявили в Истре, Королеве и Дмитрове, по 69 – в Подольске и Пушкине, 68 – в Богородском округе, 66 – в Красногорске, 65 – в Чехове, 64 – в Орехово-Зуевском округе, 53 – в Волоколамском округе, 47 – в Серпухове, 46 – в Реутове, 43 – в Коломне, 39 – в Дубне.

По 38 – в Кашире и Одинцовском округе, 37 – в Воскресенске, 33 – в Ленинском округе, 28 – в Шатуре, по 27 – в Ступине и Лосино-Петровском, 26 – в Щелкове, по 24 – в Серебряных Прудах и Рузском округе, 21 – в Егорьевске, по 20 – в Электростали и Озерах, по 19 – в Краснознаменске и Луховицах, по 18 – в Жуковском, Ивантеевке и Лобне, по 17 – в Котельниках и Долгопрудном.

16 заболевших зарегистрировали во Фрязине, 13 – в Можайске, по 11 – Наро-Фоминском округе и Зарайске, 10 – в Черноголовке, 7 – в Талдомском округе, 6 – в Электрогорске, по 4 – в Дзержинском, Красноармейске, Павловском Посаде и Пущине.

По 3 случая выявили в Лыткарине и Шаховской, 2 - в Лотошине, 1 – в Протвине.

Ни одного заразившегося не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Рошале и Молодежном.

Всего в Московской области выявлено 362 558 случаев. Вылечили 291 555 человек, умерло 6906 заболевших.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- 2049 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умерли 22 человека.

- Собянин заявил о снижении числа заболевших Covid‑19 в Москве. Уменьшилось и число госпитализированных коронавирусных больных.

- Воробьев напомнил о важности оказания медпомощи на высоком уровне в Подмосковье. В регионе в условиях пандемии продолжают работу стационары и поликлиники.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Мурашко сообщил об ускорении динамики поражения легких больных Covid‑19 в 2 раза:

«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к 6-7 суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к 3-4 суткам», — сказал Мурашко в эфире «России 24».

- Россиянам рассказали, как правильно сдавать тест на коронавирус. По словам специалистов, нужно использовать одни и те же тест‑системы.

- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончались 24 484 человека.

- Еще 7665 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 582 заболевших.

- Свыше 2,5 млн жителей Подмосковья привились от коронавируса.Еще более 1,4 млн человек привились вторым компонентом.

- В Госдуме предложили платить пенсионерам 10 тыс рублей за вакцинацию от Covid‑19. Идея принадлежит депутату Госдумы Василию Власову.

- За сутки в России зарегистрировали 24 633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 504 больных. В Москве - 4 007.

- 42 тыс человек привились от Covid‑19 в Гостином дворе в Москве за 2 недели. 40 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще 2 тыс. человек — второй.