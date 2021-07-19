РИАМО - 19 июл. В Подмосковье планируют перенести веломаршруты на карты Google, «Яндекса». Кроме того, в регионе продолжат приводить эти маршруты в порядок, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас большое количество веломаршрутов создается в рамках благоустройства общественных территорий. <…> Важно обратить на это внимание при создании новых мест благоустройства. <…> Мы насчитали более 30 (готовых веломаршрутов – ред.)», - сказал Михаил Хайкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Хайкин отметил, что очень важно обратить внимание на подготовку данных территорий.

«Это выявление, нанесение маршрутов на карты «Яндекса», Google, установка навигации, информирование о данных маршрутах, обустройство сложно проходимых участков, засыпка ям и луж и очистка от валежника», — рассказал министр.

Он добавил, что специалисты уже приступили к работам по развитию велопешеходного маршрута «Звенигородский вектор». ​