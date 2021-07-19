РИАМО - 19 июл. С 1 сентября в школы Московской области не нужно будет предоставлять бумажные медицинские справки из поликлиники после болезни, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Образовательные учреждения автоматически будут получать информацию о заболевших учениках из поликлиники, и у ребенка будет проставлен пропуск по уважительной причине – по болезни», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что новый сервис позволит учителю оперативно выяснить причины отсутствия школьника на уроке. А ребенку не нужно будет предоставлять бумажную справку самостоятельно.

Не нужно будет предупреждать о болезни школу и родителей. Все данные появятся на Школьном портале автоматически, после обращения к врачу.

«Данные обновляются каждые 15-30 минут. Отмечу, что такая функция возможна только для государственных областных медучреждений», – уточнила Каклюгина.

Ранее родителям нужно было предупреждать о болезни ребенка классных руководителей и администрацию школы лично или через электронный дневник.

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