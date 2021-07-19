РИАМО - 19 июл. На территории Подмосковья действует 118 пляжей, в число лучших вошли зоны отдыха в Солнечногорске, Мытищах, Лыткарине, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас в Московской области действует 118 пляжей и всего 212 зон отдыха», - сказал Михаил Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В число лучших пляжей попали зоны отдыха в Солнечногорске, Мытищах, Лыткарине, Зарайске, Щелкове, Талдомском округе, Электростали, Шатуре, Клину, Егорьевске и другие частные зоны отдыха.

Министр благоустройства региона добавил, что в Подмосковье работает 59 центров водных и пляжных видов спорта и 22 профессиональных центра активного отдыха.

«На 52 пляжах Подмосковья есть кварцевый песок – это в 32 муниципалитетах», - отметил Хайкин. ​

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