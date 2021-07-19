РИАМО - 19 июл. В Подмосковье подготовлена программа по установке туалетов в парках. Кроме того, важно уделить внимание чистоте территории парков, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Мы подготовили программу по установке туалетов в парках, где их не хватает либо они отсутствуют. Мы сейчас подготовили предварительный список по каждой территории, по количеству, и задача до 1 августа — утвердить данное количество и план по установке туалетов в парках Подмосковья», - сказал Михаил Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что важно уделить внимание состоянию всех элементов парков, в том числе чистоте территории и своевременному ремонту детских площадок. ​

Ранее Хайкин сообщил, что с начала 2021 года подмосковные парки посетили более 15 млн человек. Это больше, чем за аналогичный период 2020-го.