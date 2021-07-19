РИАМО - 19 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении ООО «Зернопром» и приняло решение внести его в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Сведения предоставила администрация Дмитровского городского округа. Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес фирмы проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок компания не представила заказчику через оператора электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. В связи с чем в администрацию поступило уведомление об уклонении фирмы от заключения контракта на выполнение работ по демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Дмитровского округа.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Зернопром» подлежат включению в Реестр недобросовестных поставщиков.