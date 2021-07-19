РИАМО - 19 июл. Жители и гости Подмосковья при посещении парков могут получить бесплатно воду в жаркую погоду и воспользоваться зонтами и шезлонгами, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«На сегодняшний день к летнему сезону у нас готово 632 точки питания, 301 аттракцион и соответственно фактически в каждом парке работает пункт проката. <…> Мы запустили дополнительные сервисы в парках, особенно в жаркую погоду – это раздача прохладной воды», - сказал Михаил Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Хайкин уточнил, что более чем в 20 парках появились зонты и шезлонги, а с выходных они должны появиться в каждом парке.

«Также мы запускаем в этом году, этим летом европейские пикники», — отметил министр.

Он добавил, что главы муниципалитетов должны проверить все парки на соответствие брендингу «Парки Подмосковья». Все зоны отдыха должны быть оформлены в одном стиле. Кроме того, в подмосковных парках продолжается установка каруселей. ​