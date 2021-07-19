РИАМО - 19 июл. Сотрудники столичного отделения полиции во время проверочной закупки приобрели справку, подтверждающую наличие противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Оперативники задержали подозреваемых в изготовлении фиктивных документов, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Справку, якобы выданную врачом-аллергологом одной из поликлиник города, доставила курьер. Экспертиза подтвердила, что документ поддельный.

По предварительной информации, злоумышленники продавали свои услуги на нескольких интернет-сайтах и через «бота» в одном из популярных мессенджеров. После получения заказа, они самостоятельно заполняли бланки и ставили поддельные печати.

Предполагаемый организатор производства признался, что за время деятельности успел продать около 20 справок о медотводе от вакцинации против Covid-19.

Во время обыска одной из столичных квартир, оперативники обнаружили и изъяли печати поликлиник и более 6 тыс. различных бланков с оттисками штампов медорганизаций столицы.

«Сотрудниками подразделения дознания ОМВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ (оборот поддельных документов). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.