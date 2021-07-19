РИАМО - 19 июл. С понедельника временно закрыта детская территория Московского зоопарка, это связано с техническими причинами, сообщается на официальном сайте заведения.

«Друзья! С сегодняшнего дня Детский зоопарк временно закрыт по техническим причинам. Мы знаем, как вы ждете встречи с Гаврюшей и Кимом, ланями и альпаками, козами и овечками. Поэтому сразу сообщим – как только их снова можно будет посетить», — говорится в сообщении.

Посетителям напомнили, что посмотреть на альпак еще можно на Старой территории. Их можно увидеть сразу справа от Скалы хищных птиц.

В зоопарке также напомнили, что рядом с Главным входом расположен вольер с ламой Варей, гуанако Маней и викуньей Викой.