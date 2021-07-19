РИАМО - 19 июл. Более 270 прудов в Подмосковье предложили вынести на голосование, в ходе которого выберут, какие пруды очистят в 2022 году. Больше всего предложений поступило из Мытищ, Волоколамского и Талдомского округов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Что касается следующего года, то сейчас у нас активно идет работа по подготовке голосования. 52 муниципалитета уже представили свои предложения по 250 прудам. Еще порядка 23 объектов у нас включилось в план для голосования по результатам обращений через «Добродел» либо (систему – ред.) «Инцидент», - сказал Андрей Разин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Разин также добавил, что больше всего предложений поступило от Мытищ, Волоколамского и Талдомского городских округов. Дать старт началу голосования на портале «Добродел» планируют в сентябре этого года после гидрологических обследований водоемов.

В Подмосковье реализуется губернаторская программа по очистке водоемов. Работа по очистке начинается с ликвидации незаконных водовыпусков. Потом с прибрежных зон убирают сухостойную и аварийную растительность. С помощью плавучего экскаватора планируется собирать донный и поверхностный мусор.