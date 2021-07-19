РИАМО - 19 июл. Специалисты Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной разрабатывают биочип, который позволит зафиксировать наличие в организме возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — говорится в сообщении.

Также специалисты этого института занимаются проведением исследований по разработке новой вакцины от коронавируса, которая будет представлена в виде интраназальных капель. С помощью этой вакцины будут прививать детей и пенсионеров.

Еще специалисты вместе со учеными центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» исследуют, как с вирусными патогенами взаимодействуют пробиотики.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- 2049 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умерли 22 человека.

- Собянин заявил о снижении числа заболевших Covid‑19 в Москве. Уменьшилось и число госпитализированных коронавирусных больных.

- Воробьев напомнил о важности оказания медпомощи на высоком уровне в Подмосковье. В регионе в условиях пандемии продолжают работу стационары и поликлиники.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Мурашко сообщил об ускорении динамики поражения легких больных Covid‑19 в 2 раза:

«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к 6-7 суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к 3-4 суткам», — сказал Мурашко в эфире «России 24».

- Россиянам рассказали, как правильно сдавать тест на коронавирус. По словам специалистов, нужно использовать одни и те же тест‑системы.

- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончались 24 484 человека.

- Еще 7665 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 582 заболевших.

- Свыше 2,5 млн жителей Подмосковья привились от коронавируса.Еще более 1,4 млн человек привились вторым компонентом.

- В Госдуме предложили платить пенсионерам 10 тыс рублей за вакцинацию от Covid‑19. Идея принадлежит депутату Госдумы Василию Власову.

- За сутки в России зарегистрировали 24 633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 504 больных. В Москве - 4 007.

- 42 тыс человек привились от Covid‑19 в Гостином дворе в Москве за 2 недели. 40 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще 2 тыс. человек — второй.