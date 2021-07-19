РИАМО - 19 июл. На единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области за минувшую неделю поступило более 270 тыс. вызовов, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

Более 115 тыс. вызовов требовали экстренного реагирования.

«Более 74% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 22% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

Всего с начала 2021 года на номер «112» поступило более 6,5 млн обращений от жителей и гостей Подмосковья. С начала эксплуатации системы-112 на территории региона (с 1 июня 2015 года) – более 53 млн вызовов.