РИАМО - 19 июл. С начала 2021 года подмосковные парки посетили более 15 млн человек. Это больше, чем за аналогичный период 2020-го. В парках продолжают проводить благоустройство, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Если говорить о зонах отдыха, о парках Подмосковья, то у нас в период с начала года более 15 миллионов человек посетило наши парки, лесопарки, зоны отдыха, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года», - сказал Михаил Хайкин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что с начала года в 89 парках установили более 300 разнообразных элементов благоустройства.

«Это безусловно влияет на положительное времяпрепровождение – это и дополнительные аттракционы, и летние кинотеатры, и пикниковые зоны, зоны отдыха у воды», - отметил Хайкин.

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