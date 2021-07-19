РИАМО - 19 июл. Мособлархитектура согласовала проект по реконструкции стадиона в Ступине, на территории спортобъекта планируют возвести футбольное поле с трибунами на 5 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Комплекс стадиона «Металлург» был возведен в 1950-е годы на территории, ограниченной улицей Чайковского, проспектом Победы и парком им. Островского. Постройки возведены в духе сталинской неоклассики. Доминантой ансамбля является главное административно-бытовое здание с колонным портиком и парадной лестницей. Вокруг был разбит парк с фонтанами и скульптурами спортсменов.

Сейчас комплекс находится в обветшалом состоянии. Полной замены требует и футбольное поле.

«Проект реконструкции стадиона «Металлург» включает демонтаж основных существующих сооружений поля – трибун, мачт освещения, хозяйственных построек и возведение новых объектов, в частности 3 трибун общей площадью порядка 5 350 кв. м», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Новое футбольное поле расположат в глубине сложившегося ансамбля стадиона. А для того, чтобы не менять его облик, новые постройки сделаны максимально заниженными – высота трибун не превышает 2 этажей.

Со стороны входной группы, которая, как и ограждение, существующее административно-бытовое здание и скульптурные группы, выполнена в неоклассическом стиле, изменений не произойдет. По проекту будет произведен ремонт корпуса без реконструкции.