РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса в подмосковных Люберцах до 25 июля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Управление социальной политики администрации муниципалитета информирует о режиме работы пунктов вакцинации с 20 по 25 июля в городском округе Люберцы. Для удобства жителей есть возможность предварительно записаться в пункт вакцинации через портал госуслуг. Если запись на портале отсутствует, врачи в пункте принимают желающих по живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

20 июля привиться можно будет в «Леруа Мерлен» с 12:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 10:00 до 20:00, в СНТ «Дружба» - с 11:00 до 15:00. 21 июля сделать прививку можно в ТЦ «Светофор» с 10:00 до 20:00, в ТЦ «Торговые ряды» - с 12:00 до 18:00, МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 19:00.

22 июля вакцинировать будут в «Леруа Мерлен» с 12:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 10:00 до 20:00, в центре «Активное долголетие» - с 10:00 до 12:00, 23 июля прививку можно сделать в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00.

24 июля прививать будут в ТЦ «Орбита» с 10:00 до 20:00, в ТЦ «Светофор» - с 10:00 до 20:00, в ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 17:00, в ТЦ «Текстиль-Профи» - с 14:00 до 17:00, в «Леруа Мерлен» - с 12:00 до 20:00, СТ «Пехорка» (Красково) - с 11:00 до 15:00.

25 июля сделать прививку можно будет в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00, в ТЦ « Орбита» - с 10:00 до 20:00.

Кроме того, дополнительно привиться можно в стационарном отделении №1 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №338, строение 1, график работы: будни с 11:00 до 13:00. Также вакцинироваться можно в стационарном отделении №2 по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №36, строение 1), график работы: круглосуточно. Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

Также можно привиться по предварительной записи в любом поликлиническом отделении ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- 2049 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умерли 22 человека.

- Собянин заявил о снижении числа заболевших Covid‑19 в Москве. Уменьшилось и число госпитализированных коронавирусных больных.

- Воробьев напомнил о важности оказания медпомощи на высоком уровне в Подмосковье. В регионе в условиях пандемии продолжают работу стационары и поликлиники.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Мурашко сообщил об ускорении динамики поражения легких больных Covid‑19 в 2 раза:

«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к 6-7 суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к 3-4 суткам», — сказал Мурашко в эфире «России 24».

- Россиянам рассказали, как правильно сдавать тест на коронавирус. По словам специалистов, нужно использовать одни и те же тест‑системы.

- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончались 24 484 человека.

- Еще 7665 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 582 заболевших.

- Свыше 2,5 млн жителей Подмосковья привились от коронавируса.Еще более 1,4 млн человек привились вторым компонентом.

- В Госдуме предложили платить пенсионерам 10 тыс рублей за вакцинацию от Covid‑19. Идея принадлежит депутату Госдумы Василию Власову.

- За сутки в России зарегистрировали 24 633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 504 больных. В Москве - 4 007.

- 42 тыс человек привились от Covid‑19 в Гостином дворе в Москве за 2 недели. 40 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще 2 тыс. человек — второй.