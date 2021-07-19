РИАМО - 19 июл. Участие в финальном этапе конкурса «Лидеры России 2021» от Московской области примут 169 специалистов в области управления, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Всего в очные испытания конкурса прошли 3987 человек. Из Подмосковья это: 53 – по треку «Бизнес и промышленность», 35 – «Государственное управление», 28 – «Информационные технологии», 10 участников — в треке «Здравоохранение», 14 — по треку «Культура», 4 лидеров — «Международный», 13 — в направлении «Наука», 12 человек — в треке «Студенты».

«Участники, прошедшие дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу в финалах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, после этого будут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По его словам, в этом году на конкурс «Лидеры России 2021» поступило 180 953 заявки из всех 85 регионов России и 150 стран мира. К участию в дистанционном этапе были допущены 72 561 участник. Во второй блок дистанционного этапа прошли 12 499 человек. Заочные испытания завершили 3 987 участников, они допущены до контрольного тестирования.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности в правительстве, государственных и крупных частных компаниях получили более 300 «Лидеров России».