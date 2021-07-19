РИАМО - 19 июл. Для жителей Подмосковья представлен широкий спектр досуга в парках – это и прогулки, и спортивные мероприятия, мастер-классы, прокат оборудования и отдых у воды, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Он подчеркнул, что на территории Подмосковья работают 143 городских парка и 34 лесопарка.
Министр благоустройства Подмосковья подчеркнул, что власти активно информируют жителей о мероприятиях, которые проходят в зонах отдыха. Кроме того, идет активное обновление парковой инфраструктуры.
Ранее Воробьев сообщил, что первые девять лесопарков планируют открыть в Подмосковье в этом году после благоустройства. В Московской области работает программа «Парки в лесу» в рамках которой откроют 50 дополнительных мест для отдыха. Их планируют создать за 5 лет. Первые лесопарки появятся в Домодедове, Ленинском округе, Котельниках, Красногорске и других округах.
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