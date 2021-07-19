РИАМО - 19 июл. Для жителей Подмосковья представлен широкий спектр досуга в парках – это и прогулки, и спортивные мероприятия, мастер-классы, прокат оборудования и отдых у воды, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что на территории Подмосковья работают 143 городских парка и 34 лесопарка.

«Что касается возможностей досуга и времяпрепровождения в парках – это и прогулки, и спорт на природе, и всевозможные мастер-классы, прокаты, отдых у воды, анимация для детей», - сказал Михаил Хайкин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Министр благоустройства Подмосковья подчеркнул, что власти активно информируют жителей о мероприятиях, которые проходят в зонах отдыха. Кроме того, идет активное обновление парковой инфраструктуры.

Ранее Воробьев сообщил, что первые девять лесопарков планируют открыть в Подмосковье в этом году после благоустройства. В Московской области работает программа «Парки в лесу» в рамках которой откроют 50 дополнительных мест для отдыха. Их планируют создать за 5 лет. Первые лесопарки появятся в Домодедове, Ленинском округе, Котельниках, Красногорске и других округах.