РИАМО - 19 июл. В понедельник в столице состоялось открытие после реконструкции здания консультативно-диагностического центра №6, филиал № 5 в районе Западное Дегунино, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Церемония открытия прошла в режиме видеоконференции, в ней принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Еще в конференции участвовали сотрудники других поликлиник, которые открылись после реконструкции 5 июля. Речь идет о филиале № 1 ГП №52 (Бирюлево Восточное, Ряжская улица, д.13) и филиале № 2 ГП №195 (Кунцево, Молодогвардейская улица, д.40, корп.1).

«Еще четыре городские поликлиники вышли из ремонта и принимают первых пациентов. Каждая отремонтированная поликлиника – это несколько десятков тысяч москвичей, которые теперь могут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», — подчеркнул столичный градоначальник.

По его словам, в рамках «Нового московского стандарта поликлиник» уже реконструированы 19 столичных медучреждений.

Здание поликлиники в Западном Дегунине построили в 1981 году. Его площадь - 6,6 тыс. «квадратов».

Работы по реконструкции начались летом прошлого года. Ремонтные работы длились чуть больше года. В результате здание почти полностью перестроили.

Так, у диагностического центра появился новый фасад, замененили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений.

Кроме того, в медучреждении установили более 3,6 тыс. единиц современного медицинского оборудования, мебели и расходных материалов, в том числе закуплены по контрактам жизненного цикла 1 рентгенографический комплекс, 1 маммограф, 1 флюорограф (U-дуга), 3 аппарата УЗИ и др.

А еще обновили кабинеты офтальмолога и ЛОР-врача. В зале ЛФК установлены новые современные тренажеры.