РИАМО - 19 июл. В этом году в Подмосковье планируют расчистить 30 водоемов, на некоторых из них работы уже начались, сообщил зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«В этом году мы еще дополнительно не менее восьми прудов сможем расчистить. Итого у нас не 22, а 30 прудов в этом году должно быть расчищено», - сообщил Разин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По его словам, уже начались работы на 10 прудах в Наро-Фоминском, Люберцах, Домодедове и других городских округах. Очистку 22 прудов намерены завершить до 1 сентября.

В Подмосковье планируется в течение трех лет по губернаторской программе расчистить 100 водоемов. Очистка водоемов начинается с ликвидации незаконных водовыпусков. Потом с прибрежных зон убирают сухостойную и аварийную растительность. С помощью плавучего экскаватора планируется собирать донный и поверхностный мусор.