РИАМО - 19 июл. В Подмосковье пресекли около 1,6 тыс. незаконных сбросов нечистот в водоемы. Лучшими по этой работе являются городские округа Одинцовский, Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский и другие, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«В этом году мы изменили принцип. Смотрим не только водные объекты, но и прилегающую территорию. И уже сегодня на текущую дату выявлено <…> почти 1,9 тысячи незаконных сбросов канализации и прочих нечистот, которые поступают в водные объекты», - сказал Андрей Разин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Разин также добавил, что на сегодняшний день уже ликвидировали порядка 1,6 тысячи незаконных сбросов. Лучшими в этой работе являются городские округа Одинцовский, Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский, Раменский и другие.

Ранее Воробьев рассказал, что к осени в Подмосковье планируют очистить более 20 прудов и озер. Работы проводятся в рамках губернаторской программы.