РИАМО - 19 июл. В 2021 году в Подмосковье завершат расчистку 18 километров реки Клязьмы, в 2022 году начнут чистить реки Гуслицу и Петрицу, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Это порядка 18 километров (реки Клязьмы - ред.), которые мы должны в этом году пройти и завершить», - сказал Андрей Разин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По его словам, реку Клязьму расчистят на территории городских округов Мытищи, Пушкинский и Королев.

Кроме того, в декабре намерены завершить расчистку Малаховского озера в Люберцах, а также начать расчистку реки Воймеги в Рошале.

«С опережением сроков, в 2022 году <…> приступим к расчистке двух больших и важных рек. Это река Гуслица, которая проходит через весь центр города Егорьевск, <…> и река Петрица (это порядка 14,5 километров), которая протекает по территории городского округа Подольск», - отметил Разин.

В Подмосковье планируется в течение трех лет по губернаторской программе расчистить 100 водоемов. Очистка водоемов начинается с ликвидации незаконных водовыпусков. Потом с прибрежных зон убирают сухостойную и аварийную растительность. С помощью плавучего экскаватора планируется собирать донный и поверхностный мусор.