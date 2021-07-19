РИАМО - 19 июл. Проводится прокурорская проверка по факту оставления малолетнего ребенка матерью в хостеле на ул. Добролюбова на северо-востоке столицы, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, женщина больше не хотела содержать и воспитывать свою дочь. Она оставила ее в хостеле и сообщила отцу девочки ее местонахождение. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

Останкинской межрайонной прокуратуре предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана правовая оценка по соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родительских обязанностей.

По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.