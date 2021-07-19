РИАМО - 19 июл. Более 20 прудов и озер планируют очистить в Подмосковье к осени, эти мероприятия являются приоритетными, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Расчистка водоемов у нас - это приоритетная программа, которой занимается Минэкологии. Очень востребована. Мы уже приводим в порядок порядка 22 прудов и озер», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что работы идут в Черноголовке, Наро-Фоминске, Люберцах, Шаховской, Серебряных прудах, Щелкове, Солнечногорске, Домодедове, Павловском Посаде и Можайске.

«Работы на всех запланированных объектах должны быть завершены в сентябре», - уточнил Воробьев.

По его словам, всего в Подмосковье более 2 тыс. озер, рек, прудов.

«Работа предстоит большая», - заключил губернатор.

В Подмосковье планируется в течение трех лет по губернаторской программе расчистить 100 водоемов. Очистка водоемов начинается с ликвидации незаконных водовыпусков. Потом с прибрежных зон убирают сухостойную и аварийную растительность. С помощью плавучего экскаватора планируется собирать донный и поверхностный мусор.

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