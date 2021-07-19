РИАМО - 19 июл. За минувшие сутки в Подмосковье после коронавирусной инфекции вылечились 2049 человек, всего в регионе выздоровели 291 555 пациентов, сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

Также за сутки умерли 22 человека, с начала пандемии скончались 6906 людей.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 362 558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа.

В Подмосковье отменили обязательные QR-коды о вакцинации для посещения кафе. Мера стала носить рекомендательный характер.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- 2049 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умерли 22 человека.

- Собянин заявил о снижении числа заболевших Covid‑19 в Москве. Уменьшилось и число госпитализированных коронавирусных больных.

- Воробьев напомнил о важности оказания медпомощи на высоком уровне в Подмосковье. В регионе в условиях пандемии продолжают работу стационары и поликлиники.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Мурашко сообщил об ускорении динамики поражения легких больных Covid‑19 в 2 раза:

«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к 6-7 суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к 3-4 суткам», — сказал Мурашко в эфире «России 24».

- Россиянам рассказали, как правильно сдавать тест на коронавирус. По словам специалистов, нужно использовать одни и те же тест‑системы.

- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончались 24 484 человека.

- Еще 7665 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 582 заболевших.

- Свыше 2,5 млн жителей Подмосковья привились от коронавируса.Еще более 1,4 млн человек привились вторым компонентом.

- В Госдуме предложили платить пенсионерам 10 тыс рублей за вакцинацию от Covid‑19. Идея принадлежит депутату Госдумы Василию Власову.

- За сутки в России зарегистрировали 24 633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 504 больных. В Москве - 4 007.

- 42 тыс человек привились от Covid‑19 в Гостином дворе в Москве за 2 недели. 40 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще 2 тыс. человек — второй.