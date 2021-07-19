РИАМО - 19 июл. С 2012 года в Подмосковье очистили участки рек общей длиной более 60 км. Реки очищали в Серпухове, Химках, Орехово-Зуевском и других округах, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«С 2012 года у нас стартовала программа расчистки рек. Было почищено 10 участков рек протяженностью более 60 километров», - сказал Андрей Разин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Разин также добавил, что реки очистили в Серпухове, Химках, Орехово-Зуевском, Жуковском, Балашихе и других городских округах.

В Подмосковье планируется в течение трех лет по губернаторской программе расчистить 100 водоемов. Очистка водоемов начинается с ликвидации незаконных водовыпусков. Потом с прибрежных зон убирают сухостойную и аварийную растительность. С помощью плавучего экскаватора планируется собирать донный и поверхностный мусор.