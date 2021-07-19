РИАМО - 19 июл. С начала июля в столице создали 119 парковочных мест в 5 административных округах, в том числе 18 мест для людей с инвалидностью, сообщили РИАМО в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

На действующей городской парковке на улице Трубной организовали четыре бесплатных места для посетителей Городской поликлиники №5.

23 парковочных места обустроили на Измайловском проспекте в районе владения 54. 15 парковочных мест, среди которых 6 для людей с инвалидностью, сделали на Профсоюзной улице у дома 66, строение 1. 26 парковочных мест также появились на дублере Ленинградского шоссе в районе дома 5А. 51 дополнительное парковочное место обустроили на участке улицы 3-й Рейсовой от Привокзальной площади до Центральной улицы.

Специалисты при создании парковочных мест используют данные интеллектуальной транспортной системы, которая анализирует трафик на столичных дорогах, а также изучает предложения жителей, которые лучше знакомы с обстановкой на местах.