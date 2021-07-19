РИАМО - 19 июл. Для жителей Подмосковья важна обратная связь по вопросам здравоохранения, необходимо обеспечить эту связь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Жители часто говорят мне о важности обратной связи с министерством здравоохранения. Мы понимаем, в каком режиме работает здравоохранение. Вместе с тем обращаю внимание всех главных врачей и вас, уважаемые коллеги, главы территорий, на обеспечение обратной связи», - сказал Воробьев.
Он отметил, что регулярное общение главных врачей с жителями по разным вопросам, жалобам является крайне востребованным.
«Прошу эту работу организовать - поддержать врачей и вместе с тем обеспечить открытость», - заключил Воробьев.
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