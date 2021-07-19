«Жители часто говорят мне о важности обратной связи с министерством здравоохранения. Мы понимаем, в каком режиме работает здравоохранение. Вместе с тем обращаю внимание всех главных врачей и вас, уважаемые коллеги, главы территорий, на обеспечение обратной связи», - сказал Воробьев.