РИАМО - 19 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обратить особое внимание на безопасность в общественных пространствах.
Ранее сообщалось, что благодаря камерам системы «Безопасный регион» за 6 месяцев в Подмосковье на 20,8% снизилось количество преступлений, совершенных на улицах.
За это время было зарегистрировано 38,4 тыс. преступлений, раскрыто 1,3 тыс. преступлений, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Видеонаблюдение помогает правоохранительным органам в поимке преступников и обеспечении общественной безопасности.
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