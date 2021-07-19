РИАМО - 19 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обратить особое внимание на безопасность в общественных пространствах.

«Все мы понимаем, какая нагрузка на муниципалитеты. Какое количество людей находится в Подмосковье. Безусловно, я обращаю внимание всех оперативных служб, МЧС на обеспечение безопасности», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее сообщалось, что благодаря камерам системы «Безопасный регион» за 6 месяцев в Подмосковье на 20,8% снизилось количество преступлений, совершенных на улицах.

За это время было зарегистрировано 38,4 тыс. преступлений, раскрыто 1,3 тыс. преступлений, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Видеонаблюдение помогает правоохранительным органам в поимке преступников и обеспечении общественной безопасности.