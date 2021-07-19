РИАМО - 19 июл. На предприятии «Ягодная долина» в городском округе Щелково собрали первые 5 тонн земляники садовой. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В рамках реализации инвестиционного проекта «Производство клубники и малины в тоннельных теплицах» предприятие «Ягодная долина» вырастило первый урожай вкусной высококачественной клубники. На сегодняшний день собрано более 5 тонн. Ягоду высадили в мае в пленочных туннельных теплицах площадью 4 га», - сказал Сергей Воскресенский.

Клубнику на новом предприятии выращивают не на земле, а на высоких стеллажах в специальных кокосовых субстратах по современной инновационной технологии.

«Для жителей городского округа Щелково предприятие предоставило более 25 постоянных и порядка 100 сезонных новых рабочих мест со стабильной заработной платой. Отмечу, что набор сотрудников продолжается, компания приглашает всех желающих для сбора ягод», - подчеркнул Сергей Воскресенский.

По словам министра, для полива клубники на предприятии установлена инновационная автоматизированная система полива. Вода поступает из искусственного водоема на 10 тысяч кубометров.

«Реализовывать продукцию предприятие планирует на территории Московской области», - добавил Сергей Воскресенский.