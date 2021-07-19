РИАМО - 19 июл. Для защиты жителей от негативного влияния окружающей среды работу Московского коксогазового завода в Видном могут приостановить. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил вопросы дальнейшей деятельности предприятия с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы понимаем, насколько важны в столичном регионе чистота, природа, все, что связано с качеством жизни. В Видном расположено предприятие, которое в последнее время обращает на себя серьезное внимание. Мы получаем шквал жалоб на окружающую среду. Мы за экономику, за то, чтобы наши предприятия работали, но при этом они должны соблюдать все нормы и правила, не вредить здоровью. Это в приоритете. И безусловно они должны быть экономически полезными. За последние 4 года это предприятие показывает убыток», — сказал Воробьев.

В этом году на работу завода поступило около 800 жалоб. В них отмечается, что люди регулярно чувствуют сильные химические запахи. По итогам проверки работы «Москокса» Росприроднадзором были выявлены нарушения: неэффективно работают газоочистные установки, превышаются показатели выбросов, наносится вред почве. Административный материал направили в суд для решения вопроса о приостановке работы завода.

«Промышленные предприятия такого уровня, в таком технологическом состоянии, конечно, не могут функционировать в черте города. Наши специалисты выявили, что завод искусственно занижает объем выбросов. Учитывая, что модернизировать его уже невозможно, необходимо рассмотреть возможность перепрофилирования площадки. В любом случае наши граждане не должны страдать и имеют право дышать чистым воздухом», — подчеркнула Радионова.

Завод «Москокс» открыли в 1951 году. Там производят коксовый газ, кокс, бензол, каменноугольную смолу. Продукцию в основном используют в металлургической промышленности. Сейчас технологии, которые применяются на заводе, не соответствуют современным требованиям экологичности.