РИАМО - 19 июл. Для защиты жителей от негативного влияния окружающей среды работу Московского коксогазового завода в Видном могут приостановить. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил вопросы дальнейшей деятельности предприятия с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В этом году на работу завода поступило около 800 жалоб. В них отмечается, что люди регулярно чувствуют сильные химические запахи. По итогам проверки работы «Москокса» Росприроднадзором были выявлены нарушения: неэффективно работают газоочистные установки, превышаются показатели выбросов, наносится вред почве. Административный материал направили в суд для решения вопроса о приостановке работы завода.
«Промышленные предприятия такого уровня, в таком технологическом состоянии, конечно, не могут функционировать в черте города. Наши специалисты выявили, что завод искусственно занижает объем выбросов. Учитывая, что модернизировать его уже невозможно, необходимо рассмотреть возможность перепрофилирования площадки. В любом случае наши граждане не должны страдать и имеют право дышать чистым воздухом», — подчеркнула Радионова.
Завод «Москокс» открыли в 1951 году. Там производят коксовый газ, кокс, бензол, каменноугольную смолу. Продукцию в основном используют в металлургической промышленности. Сейчас технологии, которые применяются на заводе, не соответствуют современным требованиям экологичности.
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