РИАМО - 19 июл. Первые девять лесопарков планируют открыть в Подмосковье в этом году после благоустройства, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошу доложить, как идет работа по программе «50 парков в лесах». Первые девять должны быть сданы в этом году», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в Подмосковье большой спрос на веломаршруты, обустройство городских парков, открытие новых пляжей.

В Московской области работает программа «Парки в лесу» в рамках которой откроют 50 дополнительных мест для отдыха. Их планируют создать за 5 лет. Первые лесопарки появятся в Домодедове, Ленинском округе, Котельниках, Красногорске и других округах.

Внутри парков устроят спортивные площадки и зоны барбекю. Также поставят скамейки для отдыха, создадут пешеходные дорожки, а зимой будут организованы лыжни.

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