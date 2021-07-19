РИАМО - 19 июл. После ввода детского сада в рамках частно-государственного партнерства в микрорайоне 9А в подмосковном Реутове количество воспитанников, посещающих такие заведения, возрастет до 400, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Мы ищем новые решения, чтобы обеспечить ребенку место в детском саду не через год-два, а через месяц. И одно из таких решений — сады в рамках частно-государственного партнерства. В 2021 году открыли такой сад на 80 мест на улице Челомея, 8. Сегодня 300 детей посещают уже 5 подобных учреждений, еще одно на 100 мест откроем 1 сентября этого года в микрорайоне 9А», — сказал глава Реутова.

Он также добавил, что полностью завершено проектирование еще одного муниципального детского сада в микрорайоне 10А.

«Мы полностью закончили проектирование этого объекта с привязкой к местности, со всей требуемой детализацией и в этом году вышли из экспертизы. Здание детского сада на 250 человек будет рассчитано на 12 дошкольных групп, в том числе на 4 ясельные, которые будут располагаться на первом этаже со своими отдельными выходами на прогулочные площадки. Общая площадь объекта составит порядка 3,7 тыс. кв. м, площадь застройки — 1390 кв. м», — отметил Каторов.

Он уточнил, что все детали, связанные с внешним обликом, планировкой, подключением к инженерным коммуникациям, электроснабжению, были одобрены. Сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору застройщика.

«Отыграем их полностью где-то к сентябрю. Думаю, что к этому сроку и будет заложен первый камень. Деньги на само строительство уже выделены, что позволит нам начать стройку в этом году, продолжить ее в 2022-м и закончить в 2023-м, когда дети уже смогут пойти в новый детский сад», — подытожил Каторов.