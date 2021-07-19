РИАМО - 19 июл. В Подмосковье в июле начался прием заявок на 4 субсидии для малого и среднего бизнеса. Всего на субсидии выделили 1 млрд рублей. Подать заявки можно онлайн, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что все можно сделать через интернет.
Ранее в Подмосковье оптимизировали услугу по предоставлению субсидии на модернизацию производства. Заявителю достаточно загрузить документы по юрлицу или ИП. После пройдет первичный отбор участников конкурса и только предприятия, вошедшие в «зеленую зону» рейтинга, должны будут приложить документы по затратам. По ним будет приниматься окончательное решение.
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