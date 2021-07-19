РИАМО - 19 июл. В Подмосковье в июле начался прием заявок на 4 субсидии для малого и среднего бизнеса. Всего на субсидии выделили 1 млрд рублей. Подать заявки можно онлайн, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Малому бизнесу в пандемию особенно непросто пришлось. Мы выделили 1 миллиард рублей на субсидии для малого и среднего бизнеса. В июле начался прием заявок на четыре субсидии», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что все можно сделать через интернет.

Ранее в Подмосковье оптимизировали услугу по предоставлению субсидии на модернизацию производства. Заявителю достаточно загрузить документы по юрлицу или ИП. После пройдет первичный отбор участников конкурса и только предприятия, вошедшие в «зеленую зону» рейтинга, должны будут приложить документы по затратам. По ним будет приниматься окончательное решение.