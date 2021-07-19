РИАМО - 19 июл. Около 60 подмосковных предприятий примут участие в Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в Жуковском, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«С 20 по 25 июля в Жуковском пройдет авиасалон МАКС, там будет представлено около 60 предприятий из Подмосковья», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Он отметил, что мероприятие требуете мобилизации, важно обеспечить безопасность и комфорт.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском. Свою продукцию на мероприятии будут представлять все ведущие аэрокосмические компании России.
Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>
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