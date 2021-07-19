РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. Более 200 килограммов макулатуры сдали активисты структурного подразделения «Орбита» учреждения по делам молодежи Подольска, сообщается в группе «МУ ДТМ СП «Орбита» Г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники структурного подразделения «Орбита» Дворца творчества молодежи продолжают сдавать макулатуру. Так, в понедельник специалисты по работе с молодежью в очередной раз приняли участие в экологической акции «Сдай макулатуру - спаси дерево» и сдали более 200 килограммов макулатуры.

Также учреждение принимает активное участие в бессрочной эколого-благотворительной акции по сбору пластиковых крышек в помощь тяжелобольной девочке. Пластиковые крышечки могут сдать в учреждение все желающие по адресу: улица Володи Дубинина, дом 6/29.