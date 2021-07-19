РИАМО - 19 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил мониторить пожароопасную ситуацию в лесах и торфяниках региона.
Он отметил, что также важно следить за торфяниками.
«Нельзя допустить каких-либо катаклизмов», - заключил Воробьев.
С 19 по 21 июля местами по Московской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
Ранее жителей Подмосковья призвали ограничить выходы на природу, быть очень осторожными с огнем. В пожароопасный период не рекомендуется разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса.
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