РИАМО - 19 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил мониторить пожароопасную ситуацию в лесах и торфяниках региона.

«Обращаю внимание всех наших пожарных служб, а также глав на мониторинг ситуации в лесах, пожарная безопасность. Прошу держать руку на пульсе», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что также важно следить за торфяниками.

«Нельзя допустить каких-либо катаклизмов», - заключил Воробьев.

С 19 по 21 июля местами по Московской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

Ранее жителей Подмосковья призвали ограничить выходы на природу, быть очень осторожными с огнем. В пожароопасный период не рекомендуется разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса.