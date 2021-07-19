РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июл. Сотрудники управления социальной защиты населения по городскому округу Балашиха вручили памятные подарки к 90-летнему юбилею ветерану военной службы Анатолию Котлярову, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Анатолий Петрович 51 год работал водителем в дивизии имени Ф.Э. Дзержинского. Сотрудники управления подарили ветерану военной службы памятные подарки и пожелали крепкого здоровья.

В соответствии с постановлением правительства региона от 19.08.2019 г. №522/25 «Об утверждении порядка предоставления подарочного набора в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием» управление социальной защиты населения по Балашихе продолжает поздравления юбиляров в 2021 году.