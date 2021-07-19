РИАМО - 19 июл. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после гибели трех мужчин на ж/д путях на станции Ивантеевка Ярославского направления железной дороги, сообщается на сайте Московского МСУ на транспорте СК России.

Установлено, что около 7 часов утра в понедельник трое мужчин пытались забраться на платформу на станции Ивантеевка. Их травмировал поезд, следовавший сообщением «Фрязино - Москва». От полученных травм они скончались на месте.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Организован комплекс следственных действий для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела по ч.3 ст. 263 УК РФ продолжается.