РИАМО – 19 июл. Чистая прибыль Банка ЗЕНИТ по российским стандартам бухгалтерского учета за первое полугодие 2021 года составила 2,5 млрд рублей против убытка 0,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Рост финансового результата был достигнут за счет увеличения операционных и комиссионных доходов, а также диверсификации и повышения качества кредитного портфеля.

«В первом полугодии года мы вышли на стабильный рост прибыльности бизнеса, что говорит об устойчивом развитии банка. Ожидаем, что сохраним положительную динамику по ключевым показателям и обеспечим плановые значения годовой прибыли. Стратегия Банка ЗЕНИТ предусматривает органический рост бизнеса за счет наращивания кредитования во всех сегментах и расширения линейки продуктов, развития цифрового сервиса и клиентского опыта», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Активы банка на 1 июля 2021 года составили 207 млрд рублей. В первом полугодии банк продолжал наращивать объемы розничного кредитования. Кредитный портфель физических лиц на отчетную дату превысил 51 млрд рублей, увеличившись за полугодие на 3,5 млрд рублей, или на 7,3 %. Его доля в совокупном кредитном портфеле возросла до 41 % против 30 % годом ранее.