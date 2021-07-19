РИАМО - 19 июл. Специалисты медлабораторий рассказали, что для получения верных данных о динамике количества антител к коронавирусу нужно сдавать тесты в одних и тех же лабораториях, сообщает Nation News.
Также, по словам специалистов, нужно использовать одни и те же тест-системы.
Медики отмечают, что количественные тесты, как правило, показывают концентрацию антител. Они же позволяют оценить изменение их уровня в крови.
В свою очередь, качественные тесты показывают, имеет ли человек в принципе антитела к Covid-19.
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Текстовая трансляция
19 ИЮЛЯ
- 2049 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умерли 22 человека.
- Собянин заявил о снижении числа заболевших Covid‑19 в Москве. Уменьшилось и число госпитализированных коронавирусных больных.
- Воробьев напомнил о важности оказания медпомощи на высоком уровне в Подмосковье. В регионе в условиях пандемии продолжают работу стационары и поликлиники.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Мурашко сообщил об ускорении динамики поражения легких больных Covid‑19 в 2 раза:
- Россиянам рассказали, как правильно сдавать тест на коронавирус. По словам специалистов, нужно использовать одни и те же тест‑системы.
- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончались 24 484 человека.
- Еще 7665 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 582 заболевших.
- Свыше 2,5 млн жителей Подмосковья привились от коронавируса.Еще более 1,4 млн человек привились вторым компонентом.
- В Госдуме предложили платить пенсионерам 10 тыс рублей за вакцинацию от Covid‑19. Идея принадлежит депутату Госдумы Василию Власову.
- За сутки в России зарегистрировали 24 633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 504 больных. В Москве - 4 007.
- 42 тыс человек привились от Covid‑19 в Гостином дворе в Москве за 2 недели. 40 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще 2 тыс. человек — второй.
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